Caravaggio Experence, alla Reggia di Venaria l’arte prende vita

VENARIA - L’arte incontra l’high-tech per un connubio vincente. Da sabato 18 marzo fino a domenica 1 ottobre la Reggia di Venaria grazie all’uso di un sofisticato sistema di multi-proiezione a grandissime dimensioni, combinato con musiche suggestive e fragranze olfattive, trasporta i suoi visitatori dentro un’esperienza unica alla scoperta di uno dei più grandi maestri del seicento, Caravaggio.

La mostra

L’installazione mediante l’utilizzo di proiezioni, musiche e persino odori, ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il naturalismo, la teatralità, la violenza; e termina con un «viaggio» ideale attraverso i luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le fasi principali della sua incredibile esperienza di vita.

Biglietti e orari di visita

La mostra «Caravaggio Experience», installata presso la Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria,è visitabile dal martedì al venerdi dalle ore 9 alle 17 e sabato, domenica e durante i giorni festivi dalle ore 9 alle 18.30. I ticket per poter assistere all'esposizione sono acquistabili sia online che presso le biglietterie della Reggia di Venaria al prezzo di 12€ (10€ ridotto over 65, 6€ ridotto over 6 under 21, gratuito under 6).