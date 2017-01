Colpito da un infarto all’uscita dallo stadio: 44enne muore dopo Juventus-Atalanta

TORINO - Sono quasi le 23:00 di una fredda serata torinese, è da poco terminata Juventus-Atalanta, partita di Coppa Italia finita 3-2 per i bianconeri quando Eugenio Masini, 44enne, si accascia al suolo in corso Grosseto. L’uomo, tifoso della Vecchia Signora, accusa un malore e viene immediatamente soccorso dai tanti tifosi che in quel momento uscivano dallo Juventus Stadium per guadagnare la via di casa. Immediato l’arrivo dell’ambulanza, presente fuori dallo stadio come di consueto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 44enne non c’è stato nulla da fare: stroncato da un infarto, il suo cuore non ha ripreso a battere.