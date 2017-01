La qualità dell’aria peggiora, da domani possibile nuovo blocco alla circolazione delle auto

TORINO - La nevicata di martedì ha portato aria fresca, ma non troppa, in una Torino ancora fortemente inquinata dalle polveri sottili. Nella giornata di lunedì il valore di Pm10 ha superato addirittura quello del primo giorno dell’anno, quando i fuochi d’artificio scoppiati per festeggiare il Capodanno avevano fatto schizzare in alto la colonnina: quel giorno si registrarono 127 microgrammi per metro cubo, il 9 gennaio 128 microgrammi per metro cubo. E la neve scesa non ha cambiato molto le cose perchè i valori di PM10 continuano a rimanere a un livello assolutamente non accettabile, motivo per cui domani (venerdì) potrebbe (il condizionale è solo una formalità) tornare il blocco delle auto.

Le previsioni non aiutano l’aria inquinata

Per i prossimi giorni non sono previsti miglioramenti sensibili. L’Arpa ha ipotizzato un aumento dei valori di PM10 per la giornata di domani con il superamento dei 100 microgrammi per metro cubo e un ritorno agli 80 per venerdì quando scatterebbero i sette giorni consecutivi di sforamento del limite consentito e ritenuto non dannoso. Dando un’occhiata alle condizioni atmosferiche e alle previsioni si capisce che la prossima settimana non sarà d’aiuto. Non sono infatti previste piogge, ma solo temperature in calo con minime inferiori allo zero termico.