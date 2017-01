Beccati con le mani nella «biancheria intima»: ladri incastrati dalle telecamere grazie a un app

TORINO - Li hanno beccati in diretta, grazie a un’applicazione presente sullo smartphone del proprietario di un supermercato di via Borgaro: due ladri sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante giunti sul posto su segnalazione del titolare del negozio. Dalle immagini si notano tre soggetti: due si intrufolano nel cortile e poi, grazie a un tubo in metallo, entrano all’interno del locale dopo aver divelto una grata. In realtà l’attività presa di mira dal gruppo non era il supermercato, ma un negozio di intimo.

L'arresto dei due ladri

Dopo la razzia, prima di allontanarsi, i tre ladri hanno passato al palo esterno tre sacchi neri pieni di merce. Nonostante il tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a individuare due dei tre componenti del gruppo, ancora in possesso dei sacchi neri. Il ventiseienne, rumeno con precedenti, aveva con sé aveva una ricetrasmittente e arnesi atti allo scasso. Uguale sorte è toccata al suo connazionale di 21 anni, il «palo» della banda, fermato invece in via Luini. La terza persona è rimasta ignota. La refurtiva recuperata è stata poi riconsegnata agli aventi diritto. I due stranieri sono stati arrestati per furto aggravato.