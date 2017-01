«Torino Noir», il tour alla scoperta dei delitti e fatti inquietanti avvenuti in città

TORINO - Molti ne sono attirati, altri spaventati, altri ancora continuano a documentarsi perché le storie e le leggende non finiscono mai di stupire. La Torino che si vede all’ombra della luna è decisamente diversa da quella che vive con la luce del sole, riscopre la sua anima più antica, misteriosa e inquietante. Il nuovo tour «Torino Noir» nasce proprio da qui, dagli antichi archivi de La Stampa e dalla voglia di mostrare l’anima maledetta della città, di raccontare la «storia proibita» rivelando aspetti misteriosi e sorprendenti che in pochi conoscono. Dagli antichi archivi nasce un filo rosso sangue che racconta di un tempo lontano in cui peste e untori, delitti senza nome e inquietanti processi segnalavano il Quadrilatero come uno dei luoghi più noir di Torino.

Visite in luoghi difficilmente accessibili

Proprio così. Con «Torino Noir» sarà possibile avere accesso a luoghi che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili, come la Chiesa dell’Arciconfraternita della Misericordia o le Carceri Senatorie, o ancora l’antica «curia maxima» in via Corte d’Appello. E poi c’è il racconto di casi clamorosi e studiati anche dal padre dell’antropologia criminale Cesare Lombroso, fatto con le parole dei cronisti di cronaca nera de La Stampa di fine Ottocento. Si viaggerà alla scoperta di figure criminali quasi sconosciute quali Enrico Bellor, forse il primo serial killer italiano o ancora di Trossarelli, donna omicida per amore che divenne il prototipo della Donna delinquente.

Tour ispirato dal libro «Torino Noir»

L’idea, promossa dal tour operator «Somewhere», in collaborazione con «Yume Edizione», è liberamente ispirata al libro «Torino Noir» Renzo Rossotti. «Si tratta di un’indagine complessa e suggestiva nella pieghe più oscure della città – racconta Laura Audi di Somewhere – che ci ha portato a rivelare una città ‘al nero’ quasi sconosciuta che però La Stampa dell’epoca racconta con dovizia di particolari».

Informazioni e prenotazioni

Il tour «Torino Noir» viene fatto ogni venerdì sera a partire dalle 20.30 di fronte al Duomo. Dura 2 ore e mezza e costa 25 euro a persona. Prenotazione telefonica obbligatoria al numero 0116680580 o via email all’indirizzo booking@somewhere.it.