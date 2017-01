Europei Short Track 2017, a Torino si vola sul ghiaccio

TORINO - Torino ancora una volta si riconferma come capitale dello sport invernali. Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio il capoluogo piemontese infatti farà da cornice agli europei di Short Track, la disciplina di velocità sul ghiaccio. La manifestazione, che vedrà sfidarsi oltre 150 atleti proveniente da oltre 28 nazioni, avrà luogo al Palavela in via Ventimiglia.

Ingresso gratuito a tutte e 3 le giornate

L’accesso al Palavela, per poter assistere agli europei 2017 di Short Track, sarà completamente gratuito per tutta la durata dell’evento. Un modo per promuovere il più possibile questo appassionante sport e andare a dare quindi risalto a questi «proiettili» del ghiaccio. Il compito di tenere alta la bandiera azzurra quest’anno spetta alla formazione guidata da Kenan Gouadec e formata dal pluripremiato Nicola Rodigari con Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Daniele Viscardi e dal torinese Andrea Cassinelli. La squadra femminile capitanata dalla campionessa olimpica Arianna Fontana è composta da Lucia Peretti, Cecilia Maffei, Martina Valcepina, Arianna Valcepina e Elena Viviani.

Il programma

Ecco calendario degli europei di Short Track 2017 a Torino:

- Venerdì 13 gennaio 2017 (dalle 10.10 alle 15.30): qualificazione dei 1500 metri, 500 metri, mille metri e le staffette.

- Sabato 14 gennaio 2017 (dalle 10.30 alle 17.50): le gare e la cerimonia di apertura fissata alle 13.00

- Domenica 15 gennaio 2017 (dalle 11.30 alle 17.10): finali gare