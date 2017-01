Lite degenera in aggressione a colpi di pistola: uomo in fin di vita al C.T.O

TORINO - Sembrava una semplice lite, ma è degenerata in un’aggressione violentissima. E’ successo a Giaveno, davanti all’hotel-ristorante Aquila: a farne le spese due uomini di 41 e 46 anni, ricoverati all’ospedale di Rivoli e al C.T.O. di Torino. Il più grave, il 46enne, è rimasto ferito da un colpo di pistola ed è in pericolo di vita, mentre gli aggressori sono attualmente in fuga.

Le condizioni dei due uomini

La lite è scoppiata intorno alle 22:45 tra due gruppi di persone: tre soggetti a bordo di due vetture, hanno dapprima investito il 41enne di San Giusto Canavese, procurandogli lesioni alle gambe. L’uomo è ricoverato in codice giallo. Poco dopo, gli aggressori hanno colpito in piena fronte con un colpo di pistola il 46enne di Villar Focchiardo, che in questi momenti sta lottando tra la vita e la morte al C.T.O. Prima di fuggire con l’auto, gli aggressori hanno sparato alcuni colpi di pistola in aria. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Rivoli e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino.