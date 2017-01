Torino, la meningite colpisce ancora: ricoverato un bambino di 10 anni al Regina Margherita

TORINO - La meningite torna a colpire. Dopo la morte di Vittorio Bonetto, si registra infatti un altro caso in Piemonte. Un bambino di 10 anni, proveniente da Maggiora, un paesino nel novarese, è infatti ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino: le sue condizioni non sono gravi.

Profilassi per i parenti e compagni di scuola del bimbo

Il piccolo, arrivato dall’ospedale di Borgomanero, ha subito manifestato febbre alta. Gli esami non hanno lasciato spazio a dubbi: si tratta di meningite da meningococco. Per fortuna le condizioni non sono attualmente preoccupanti. Aniello Esposito, responsabile della struttura di igiene pubblica dell’asp di Novara, spiega: «Abbiamo effettuato la profilassi su tutte le persone che sono venute a contatto con il bambino, ossia i famigliari e i compagni di classe. Non c’è nessun allarme, domani lo spiegherò direttamente in paese». Di certo, le precauzioni adottate sono massime, come sempre in questi casi.

Regione Piemonte: "piano vaccinale rimane invariato"

Proprio oggi intanto si svolgeranno a Valperga i funerali di Vittorio Bonetto, il ragazzo scomparso negli scorsi giorni a causa di una forma rara di meningite. In Piemonte intanto è corsa al vaccino. La Regione, pur invitando i cittadini a non farsi condizionare dalla psicosi, ha già deciso di dare priorità a 30.000 neonati. I bambini dovranno poi sottoporsi a quattro richiami, per un totale di 120.000 vaccini. Il direttore regionale della Salute Vittorio Demicheli spiega: «Il piano vaccinale rimane invariato».