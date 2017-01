Grave incidente in via Gorizia, studentessa di 16 anni travolta mentre va a scuola

TORINO - Grave incidente stradale questa mattina in via Gorizia angolo via Baltimora. Una ragazza di 16 anni è stata travolta intorno alle 7.30 da una Ford Fiesta mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali per recarsi a scuola. Un impatto davvero violento che ha infranto il parabrezza dell'auto e scaraventato la giovane sull'asfalto. L'automobilista, un ventenne, si è subito fermato, così come i passanti che hanno assistito alla scena. In via Gorizia è intervenuta velocemente un'ambulanza della Croce Rossa e poco dopo un mezzo avanzato della Croce Verde che ha trasportato la vittima dell'incidente al pronto soccorso dell'ospedale Cto in codice giallo.

Disagi alla circolazione veicolare

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha gestito il traffico e verbalizzato quanto accaduto. L'intervento è durato oltre due ore.