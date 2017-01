Eataly compie 10 anni: «Siamo nati nel paese più bello del mondo, in arrivo novità…»

TORINO - La data è fissata, 27 gennaio 2017. In quel giorno saranno passati esattamente 10 anni da quel 27 gennaio del 2007, quando nell’ex opificio Carpano, al Lingotto, veniva inaugurato il primo spazio dove mangiare, comprare e imparare al meglio le grandi eccellenze regionali italiane. Sono passati oltre 3600 giorni e di strada ne è stata fatta tanta: oltre 20 punti vendita in Italia, 12 all’estero, milioni di clienti (25 milioni solo nel 2016) e 5500 nuovi posti di lavoro. Quale futuro dunque per Eataly?

I progetti futuri di Eataly

Sono tanti i progetti in cantiere e le novità in arrivo: in primis, Eataly aprirà nei prossimi giorni (17 gennaio) un nuovo punto a Trieste. Ma non è finita qui, anzi. Nuove sedi verranno inaugurate a Mosca, Los Angeles, Toronto, Parigi e Londra. L’obiettivo è sempre lo stesso. promuovere l’eccellenze italiane, continuando la collaborazione con Slow Food e con i piccoli produttori che ogni giorno si impegnano a valorizzare e proporre i profumi e le ricette della cucina più amata al mondo. Per festeggiare al meglio questo compleanno speciale, Eataly organizza tantissimi appuntamenti tra cui la cena con gli chef stellati ad ingresso gratuito.

Farinetti: "Qualcosa abbiamo combinato..."

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, racconta: »Sono volati questi 10 anni. Qualcosa abbiamo combinato, in Italia e nel mondo. Tutto è dipeso dall'immensa fortuna di esser nati nel Paese più bello e gustoso del mondo». Gli fa eco Andrea Guerra, presidente esecutivo: «Eataly racconta storie e facendolo consente ai clienti di capire cosa c'è dietro al cibo italiano: tutti imparano, comprando e mangiando. Nascono così meravigliose esperienze ricche di emozioni, che ci coinvolgono ed ispirano. Questa è la strategia vincente di Eataly che in futuro svilupperemo ancora anche attraverso le opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate di socializzazione e comunicazione». E allora buon compleanno Eataly.