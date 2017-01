Meteo a Torino: weekend soleggiato, in arrivo forti raffiche di Foehn

TORINO - Dopo giorni di freddo e contraddistinti da qualche leggera nevicata, la domanda dei torinesi è la seguente: che tempo aspettarsi per l’imminente fine settimana? Le previsioni del tempo non sembrano lasciare spazio a dubbi, sarà un weekend soleggiato, dove a farla da padrone saranno le forti raffiche di vento. Sì, sarà il Foehn il protagonista dei prossimi giorni, almeno fino a lunedì.

Temperature percepite più rigide a causa del vento

Per quanto riguarda le temperature, la minima difficilmente scenderà sotto - 1° mentre la massima non dovrebbe superare gli 8°. Assenti le precipitazioni. Le raffiche di vento, per molti considerate fastidiose, dovrebbero condizionare soprattutto la giornata di sabato rispetto a quella di domenica. Le temperature si manterranno rigide a tutte le quote e al di sotto della media del periodo, ma sarà soprattutto la percezione di freddo intenso ad essere più amplificata dai venti che soffieranno sostenuti.