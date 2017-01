Dybala e Iturbe scendono in strada a Torino per regalare coperte e sorrisi ai senzatetto

TORINO - Una notte passata in giro per Torino a consegnare coperte calde ai senzatetto che stanno patendo il freddo invernale: Dybala e Iturbe, calciatori argentini di Juventus e Toro, hanno risposto «presente» all’appello di un imprenditore romano che qualche giorno fa aveva lanciato quest’iniziativa su Facebook e sono scesi in strada, per portare conforto e magari un sorriso agli homeless della città.

Ikea dona migliaia di plaid in tutta Italia

I due giocatori, in pratica, hanno fatto quello che ogni notte decine e decine di volontari fanno con amore e spirito di solidarietà. L’idea, come dicevamo, è di Luca La Mesa, 33enne che qualche giorno fa aveva portato 50 plaid alla Croce Rossa e invitato più persone possibili a replicare l’iniziativa, creando così un vero e proprio vortice di solidarietà. L’appello è diventato virale e in poche ore migliaia di coperte sono state distribuite in tante città d’Italia: Milano, Roma, Brescia e Genova. L’idea è piaciuta anche a Ikea, che ha deciso di contribuire donando migliaia di plaid.

L'imprenditore romano: "Hanno voluto partecipare loro, è un regalo spontaneo"

La Mesa spiega su Facebook il coinvolgimento inaspettato dei due giocatori: «L’attività con Dybala ed ITurbe a Torino è stato un bel regalo spontaneo e apprezzato. Non li ho cercati ma un altro mio amico/ex studente, che lavora con loro, è rimasto colpito dal tutto e ha voluto organizzare. Loro lo fanno spesso a riflettori spenti ma hanno voluto in questo caso associarsi al messaggio dell'iniziativa nata dal basso tra amici che ha portato in poche ore/giorni un qualcosa di caldo a centinaia/migliaia di persone». Non c’è che dire, questa volta i calciatori delle due squadre di Torino hanno realizzato un gol davvero bello e importante.