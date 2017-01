I vigili arrivano nei quartieri per incontrare i cittadini: «Diteci cosa non va»

TORINO - Vigili urbani con ufficio mobile nei quartieri, per prevenire e rilevare illegalità e disagi. Inizieranno lunedì i tour itineranti degli agenti della polizia municipale. Ad annunciarlo è stata Chiara Appendino: «Oggi posso annunciare un primo passo importante. Nelle prossime 5 settimane in ben 25 luoghi diversi di Torino sosterà l'Ufficio Mobile della Polizia Municipale: un camper con un equipaggio di 4 agenti esperti, pronti ad ascoltare e aiutare i cittadini».

Si parte da piazza Montale, 25 incontri in 5 settimane

La sindaca ha spiegato di ricevere ogni giorno segnalazioni di degrado e richieste per una maggiore sicurezza, soprattutto da parte dei cittadini che abitano nelle periferie. Non potendo aiutare tutti subito, la prima cittadina ha pertanto deciso di organizzare un lavoro che, se tutto dovesse andare per il meglio, contribuirà a migliorare le condizioni di sicurezza. L’obiettivo infatti è quello di intercettare sul posto i problemi e fornire così immediata sicurezza ai cittadini. I vigili potranno quindi svolgere il loro ruolo primario: essere il primo punto di riferimento e aiuto per i cittadini. La prima tappa del «tour dei vigili» sarà piazza Montale, cuore delle Vallette. Successivamente gli agenti si sposteranno in largo Giachino, corso Cincinnato, piazza Chiesa della Salute e piazza Allievo.