Blitz al campo nomadi di via Germagnano: sequestri, espulsioni e minori portati in comunità

TORINO - L’ennesimo controllo straordinario al campo nomadi di via Germagnano, ha permesso alle forze dell’ordine di porre fine a diverse situazioni d’illegalità. Il blitz, effettuato dal personale della polizia di stato appartenente al commissariato Madonna di Campagna, dal reparto mobile e dal Nucleo Nomadi, ha portato all’identificazione di 24 persone. Durante i controlli sono emerse cinque strutture abitative dismesse, poste sotto sequestro.

Espulsioni e minori accompagnati in comunità

C’è di più: le forze dell’ordine hanno individuato e accompagnato in comunità un ragazzino di 14 anni, autore di numerosi di diversi furti d’auto e di lancio di sassi in tangenziale. Gli agenti hanno, inoltre, individuato una cittadina rom di 26 anni destinataria della notifica di un ordine di carcerazione per una pena da espiare di 8 mesi di reclusione e contestuale sospensione del medesimo. Infine, sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione 2 cittadini: il primo, originario della Bosnia Erzegovina, col permesso di soggiorno scaduto, è stato espulso con ordine del Questore; al secondo, di nazionalità rumena, è stato notificato l’allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.