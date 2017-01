Velocità, divertimento e spettacolo sulle 4 route all’8Gallery

TORINO - Siete pronti a scaldare i motori? Dall’unione della passione per il modellismo e per la velocità nasce «Drift 1:10», il progetto del club torinese Toridrift dedicato a tutti gli amanti delle 4 ruote in scala.

Bellezza e divertimento

Carrozzerie fiammanti, evoluzioni e sfide di guida saranno il piatto forte dell’evento. Sarà possibile ammirare le repliche di carrozzerie o verniciature ex nove (in scala 1:10), in grado di dare spettacolo anche a vetture ferme, e di assistere a sfide automobilistiche. Il tutto in un clima di vera sportività e divertimento anche perché, al contrario delle gare convenzionali, la bravura non è data dal cronometro ma dalla capacità di manovrare il veicolo con eleganza.

Calendario

L’appuntamento con «Drift 1:10» è per tutti i mercoledì presso all’8 Gallery, alla Corte dei Giochi, dalle ore 19.00 alle 23.30.