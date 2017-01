Villa della Regina, la protesta dei visitatori: «Per arrivarci un marciapiede ghiacciato, è pericoloso»

TORINO - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore. Il marciapiede che porta a Villa della Regina, una delle mete più ambite di turisti e torinesi, è completamente ghiacciato e inagibile. Una situazione pericolosa, ma non di certo nuova.

«Questa mattina sabato 14 gennaio ci siamo recati in gruppo in visita a Villa della Regina. La condizione del marciapiede (unico che porta su) è quella che si può vedere in foto. Metà gruppo ha abbandonato l'idea di arrivare alla meta, l'altra metà è arrivata camminando in mezzo alla strada nella speranza di non essere investito. Il personale presente all'interno della residenza ha spiegato di aver più volte scritto al Comune che però pare essere reticente dimenticando che oltre la residenza poco più su c'è un ospedale e quindi centinaia di persone che potrebbero aver bisogno di un marciapiedi percorribile. Dato che a noi comuni cittadini singoli non ascolta nessuno, perché prima che ci scappi un ferito grave o un morto non provate a dare eco alla nostra voce? magari se divulgata la cosa smuove l'animo di chi di dovere. Grazie dell'attenzione»