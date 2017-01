Estorce 60.000 euro a un pensionato in sei anni di minacce e intimidazioni

TORINO - Anni di minacce e intimidazioni per farsi consegnare denaro. Un cittadino romeno di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Caselle Torinese per aver estorto circa 60.000 a un pensionato di 65 anni. Il malvivente, considerato un vero e proprio «professionista dell’elemosina», potrebbe aver raggirato altre persone. In corso le indagini da parte dei militari.

60.000 euro in sei anni di minacce e intimidazioni

Il truffatore, domiciliato a Torino, è stato bloccato in via Ivrea, mentre si faceva consegnare 1700 euro da un pensionato di Borgaro Torinese. Dal 2011 ad oggi, l’anziano signore aveva consegnato circa 60.000 euro tra bonfici e contanti al malvivente. La perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di rinvenire materiale telefonico e documenti inerenti all’attività delittuosa commessa. E’ probabile che l’arrestato agganciasse le vittime davanti alle chiese.