Vigili urbani in tour nei quartieri: gli appuntamenti dei prossimi giorni

TORINO - E' iniziato questa mattina in piazza Eugenio Montale, alle 8:30 precise, il tour vigili urbani nei quartieri della città. La polizia municipale, con ufficio mobile, ha incontrato i cittadini per ascoltare i problemi e le esigenze dei residenti. L'iniziativa, che durerà cinque settimane per 25 incontri, era stata annunciata nel weekend da Chiara Appendino: «Posso annunciare un primo passo importante. Nelle prossime 5 settimane in ben 25 luoghi diversi di Torino sosterà l'Ufficio Mobile della Polizia Municipale: un camper con un equipaggio di 4 agenti esperti, pronti ad ascoltare e aiutare i cittadini».

Gli appuntamenti di questa settimana

Oltre che dialogare con i cittadini, gli agenti della polizia municipale hanno ovviamente svolto il ruolo naturale di deterrente, presidiando il territorio. Questa settimana, la prima dell’iniziativa, sarà possibile incontrare i vigili nei seguenti giorni e orari:

- martedì 17 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30 in Largo Errico Giachino

- mercoledì 18 gennaio, dalle 08:30 alle 12:30 in corso Lucio Quinzio Cincinnato

- giovedì 19 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30 in piazza Chiesa della Salute

- venerdì 20 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30 al Giardino Piazzale Giuseppe Allievo

L’obiettivo, come dicevamo, è quello di intercettare sul posto i problemi e fornire così immediata sicurezza ai cittadini. I vigili potranno quindi svolgere il loro ruolo primario: essere il primo punto di riferimento e aiuto per i cittadini.