Topo d'auto «ripulisce» una vettura parcheggiata in via Tiziano: 2000 euro di bottino

TORINO - Continuano senza sosta i furti ai danni delle autovetture parcheggiate. L'ultimo caso si è verificato ieri, in via Tiziano. Il proprietario di un'auto in sosta, accortosi che la sua vettura era stata forzata, ha chiamato immediatamente la polizia. La Squadra Volanti, giunta immediatamente sul posto, ha rintracciato poco distante il responsabile del furto, un cittadino tunisino di 52 anni privo di occupazione lavorativa e con un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L'uomo è stato trovato in possesso della refurtiva, tutti oggetti tecnologici per un valore complessivo di 2000 euro. Il malvivente è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.