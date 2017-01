Ruba in un negozio per comprarsi la droga: preso il ladro della «borsa schermata»

TORINO - Ha messo due paia di pantaloni e una camicia da uomo griffati in una borsa schermata, si è diretto verso l’uscita senza acquisti ed ha provato a uscire dal negozio facendo finta di nulla. Un piano quasi perfetto quello escogitato da un ladro di 32 anni, se non fosse stato per l’attenzione di uno degli addetti antitaccheggio che l’ha fermato e scoperto il trucchetto.

Furti per comprare la droga

E’ successo in via Lagrange. Il ladro, un uomo olandese, ha provato a far finta di non capire. All’arrivo della pattuglia della Squadra Volanti, la situazione è radicalmente cambiata: l’uomo, privo di documenti e disoccupato, si è rivelato un abituale assuntore di sostanze stupefacenti. Per acquistarle rubava e rivendeva i vestiti. Gli agenti l’hanno arrestato per furto aggravato.