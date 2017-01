Festival della comunicazione alimentare, quando il cibo fa notizia (© )

TORINO - Protagonista del festival che si terrà a Torino dal 23 al 25 febbraio presso la Cavallerizza Reale, è la cucina. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, affronta uno degli argomenti che più di tutti negli ultimi anni ha attirato l’attenzione del grande pubblico, anche e soprattutto grazie ai tanti talent e programmi televisivi, arrivando persino a influenzare il mondo che ci circonda, basti pensare al boom delle iscrizioni nelle scuole alberghiere.

Spazio non solo agli addetti ai lavori

Il festival interamente dedicato al cibo e al mondo del giornalismo alimentare si propone di affrontare mediante incontri, workshop, showcooking e degustazioni una delle tematiche di maggior attualità e da sempre più cara agli italiani. L’evento, dedicato agli addetti ai lavori ma aperto anche al grande pubblico, affronterà l’ampissima sfera enogastronomica concentrandosi su 4 punti chiave: sicurezza alimentare, biodiversità, stili di vita ed enogastronomia.

Dove e quando

L’appuntamento è dunque a Torino presso la Cavallerizza Reale, in via Verdi 9, da giovedì 23 a sabato 25 febbraio. Per maggiori informazioni sul programma ufficiale cliccare qui.