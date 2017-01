Neve e strade ghiacciate, parla Lapietra: «Vi spiego come abbiamo agito...»

TORINO - Continua a far discutere la leggere nevicata caduta su Torino e sui paesi della cintura una settimana fa circa. Il ghiaccio, formatosi nelle ore successive a causa del gelo, ha infatti creato qualche disagio soprattutto in periferia. Sul tema sono quindi arrivate le spiegazioni dell'assessora ai Trasporti, Maria Lapietra: «Sono intervenuti 47 mezzi, di cui 29 in collina e 18 in pianura. Gli spargisale sono entrati in azione per il ghiaccio, garantendo la circolazione sulle vie principali per poi essere estesi nella notte e nella mattina successiva».

A chi spetta il compito di pulire i marciapiedi?

Imbeccata dai banchi della minoranza, che ha palesato qualche perplessità sulla gestione di simili circostanze in futuro, Lapietra ha precisato: «Nessun significativo ritardo o disagio per il trasporto pubblico e il traffico. 900 le tonnellate di sale utilizzate l’11 gennaio a fronte delle 170 tonnellate utilizzate a Milano per il medesimo evento». Durante la discussione inoltre è stato ricordato come la pulitura dei marciapiedi spetti ai condomini e ai negozianti, mentre per quanto riguarda le scuole municipali il compito è della Città.