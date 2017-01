Paura in centro, donna appesa a un cornicione: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

TORINO - Paura e tensione questa mattina in centro. Poco fa, una donna, probabilmente di nazionalità albanese, si è sporta fuori dal cornicione dell’Hotel Diplomatic di via Cernaia, a due passi da piazza XVIII Dicembre. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. I pompieri hanno utilizzato la scala meccanica per salire sino alla finestra a cui la donna era appesa, mentre un’altra squadra è passata dall’interno: il salvataggio è riuscito alla perfezione. Ignoti i motivi del gesto. Disagi al traffico veicolare, paralizzato per consentire i soccorsi alla signora.