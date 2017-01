Ruba borse e computer durante la proiezione di un film: donna di 32 anni beccata dal barista

TORINO - Approfittava della distrazione di donne come lei per portargli via borse, computer e oggetti di valore. Un piano quasi perfetto, ma sventato grazie all’attenzione e all’intuito di un barista. E’ successo in via Morgari, in pieno San Salvario.

L'intuizione dell'attento barista

Una cittadina italiana di 32 anni, durante la proiezione di un film, ha approfittato della distrazione di una donna per sottrarle la borsa. Ad accorgersi della scena è stato il barista della struttura, che dando un’occhiata alla vettura della donna parcheggiata all’esterno ha notato alcune borse e un pc portatile sui sedili. Insospettito ha chiesto alle persone presenti in sala se mancasse qualcosa, ed ecco come la vittima si è accorta dell’ammanco.

L'arresto della pluripregiudicata

Dopo aver riconosciuto la propria borsa all’interno dell’auto ne ha subito richiesto la restituzione alla donna, che senza esitare l’ha riconsegnata tentando subito la fuga in macchina. La ladruncola è stata fermata dal barista che ha contattato immediatamente il 113. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato la trentaduenne, pluripregiudicata, per il reato di rapina e sottoposto a sequestro l’autovettura.