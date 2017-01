Ercole e il suo mito in mostra alla Reggia di Venaria (© )

VENARIA - Dal 23 settembre 2017 al 7 gennaio 2018 le sale delle arti della Reggia di Venaria sono dedicate al mito di Ercole, il figlio di Zeus le cui 12 fatiche. Maggiore eroe greco, divinità olimpica dopo la morte, Eracle fu venerato come simbolo di coraggio e forza, ma anche di umanità.



L'esposizione

La mostra illustra la figura del forzuto semidio attraverso straordinari dipinti e opere d’arte realizzati nell’Antichità classica e poi tra Cinquecento e Settecento. Le opere, provenienti dalle maggiori collezioni italiane ed estere, testimoniano la straordinaria fortuna a livello iconografico e narrativo degli episodi della vita dell’Eroe nei secoli.



Biglietti e orari di visita

La mostra dedicata a Ercole, esposta nelle sale delle arti della Reggia di Venaria, è visitabile dal martedì al venerdi dalle ore 9 alle 17 e sabato, domenica e durante i giorni festivi dalle ore 9 alle 18.30. I ticket per poter assistere all'esposizione sono acquistabili sia online che presso le biglietterie della Reggia di Venaria e vanno da un prezzo minimo di 12€, per la singola mostra, fino a un massimo di 25€ per il pacchetto "Tutto in una Reggia".