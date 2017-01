Ambulanti, cambia tutto per 17.000 operatori: via libera alle richieste sulle concessioni

TORINO - Un provvedimento che riguarda migliaia di ambulanti e, di conseguenza di famiglie torinesi: gli oltre 17.000 operatori torinesi potranno presentare al Comune comunicazioni per istanze di miglioria, spostamento, cambio posto, frazionamento, cambio settore merceologico e ogni altra richiesta relativa alle concessioni. Quest’ultime, quelle in essere, sono prorogate sino al 31 dicembre 2018 per volere del Governo.

Sacco: "Cerchiamo di tutelare le famiglie"

Alberto Sacco, assessore al Commercio, spiega così la decisione della Giunta: «Consci delle difficoltà di questa congiuntura economica negativa, siamo vicini alle istanze degli operatori economici e, nell’attesa che Palazzo Chigi si pronunci effettivamente a salvaguardia della categoria degli ambulanti chiedendo una riforma della direttiva comunitaria, cerchiamo di mettere in campo tutte le azioni possibili per agevolare le migliaia di operatori che assicurano tutti i giorni sui plateatici della città gli approvvigionamenti alle famiglie torinesi»