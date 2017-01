L’aria torna respirabile, valori di PM10 scesi sotto il limite di allarme

TORINO - Fa quasi strano dirlo, ma a Torino l’aria è tornata a essere respirabile. Dopo un mese di dicembre e un inizio di gennaio (quasi due settimane) in balia delle polveri sottili e dei blocchi alla circolazione delle auto, da qualche giorno i valori di PM 10 sono tornati a essere sotto il livello di guardia. E nei prossimi giorni secondo le previsioni dell’Arpa la situazione non dovrebbe mutare più di tanto.

Il 2016 un anno «pulito»

Se le ultime settimane dell’anno saranno ricordate per l’aria inquinata e per alcuni sforamento da record, non si può dire la stessa cosa in generale per l’anno appena conclusosi. Era il 5 dicembre quando l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale evidenziava che fino al 24 novembre per Torino e provincia il 2016 era risultato uno degli anni migliori per il PM10, anche in conseguenza di una meteorologia particolarmente favorevole. «Una prima valutazione dei dati», dicono dall’Arpa sottolineando che questi sono indicativi non essendo ancora sottoposti a tutti e tre i livelli di validazione previsti dal Sistema Gestione Qualità, «mostra in ogni caso che per il particolato atmosferico è continuato anche nel 2016 il trend favorevole: per la prima volta la media annuale di PM10 è inferiore a 40 microgrammi per metro cubo, il limite di legge, in tutti i punti di misura con la sola eccezione della stazione da traffico di Torino Grassi». Rimane invece ancora critico su gran parte del territorio il valore limite giornaliero del PM10, quei 50 microgrammi per metro cubo da non superare per più di 35 giorni all’anno che, pur in presenza di una diminuzione significativa del numero di giorni di superamento, è rispettato solo nelle zone rurali e di valle. Anche in questo caso la stazione peggiore nel 2016 è stata Torino Grassi, con 89 giorni di superamento.