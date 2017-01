Picchiati dal figlio che vuole soldi, lo denunciano dopo l’ultima aggressione

VOLVERA - Le minacce e le percosse andavano avanti da troppo tempo per continuare a fare le vittime silenziose. Due genitori cinquantenni di Volvera hanno così deciso di uscire allo scoperto e denunciare il proprio figlio minorenne e raccontare mesi di violenze subite. Il tutto per soldi: è questo che voleva il ragazzo, contanti da spendere fuori non si sa in che modo. La verità esposta in lacrime ha portato prima all’arresto del figlio e poi, su ordine del tribunale dei minori, affidato a una famiglia dove si trova agli arresti domiciliari.

L’ultima violenza per 600 euro

Le manette sono scattate per estorsione. Il minore infatti alzava le mani a padre e madre per avere i soldi che portavano a casa. L’ultima aggressione, quella che ha convinto i due genitori a rivolgersi ai carabinieri, è avvenuta qualche giorno fa con il ragazzo che si era fatto consegnare 600 euro. Lì la decisione di non stare ancora zitti a subire.

Un anno fa denunciato per lesioni

In realtà non è la prima volta che in caserma dei carabinieri a None sentono il nome del giovane. Già un anno fa gli stessi genitori avevano raccontato di alcune aggressioni subite e scattò la prima denuncia. Questa volta però il reato è più grave - estorsione - e per il ragazzo sono scattati i domiciliari.