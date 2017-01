Bambine di 10 anni usate come vedette per rubare rame: incastrate due nomadi

TORINO - Rubavano rame nelle ditte e per farlo si avvalevano della complicità di quattro piccole vedette: delle bambine di soli 10 anni. Due donne di 31 e 32 anni, entrambe residenti al campo nomadi di Strada Aeroporto, sono state bloccate e arrestate dai carabinieri mentre rubavano rame nella ditta Sacet s.r.l., ubicata in corso Novara. La quantità di refurtiva trafugata, grazie alla complicità delle «bambine/vedette» è incredibile: oltre 100 kg di rame. Il ruolo delle sentinelle era fondamentale: erano loro, in caso di movimenti sospetti, ad avvisare le ladre per tempo. Uno stratagemma che non è servito con i carabinieri, che le hanno arrestate e collocate ai domiciliari.