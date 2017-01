Su Torino in arrivo il freddo polare: le temperature si abbassano ancora

TORINO - Freddo e gelo in città. Secondo le previsioni meteo, i prossimi giorni riserveranno ai torinesi temperature polari, inferiori rispetto a quelle registrate in questi giorni. «Finalmente un vero inverno» direbbe qualcuno. Ed è effettivamente così, in quanto dopo anni di inverni anomali e caldi, quest’anno la stagione non ha riservato sorprese. Buone notizie anche per quanto riguarda la qualità dell'aria, migliorata sensibilmente rispetto le scorse settimane.

Sole e freddo ma niente neve

Quali condizioni meteorologiche aspettarsi dunque nei prossimi giorni? Il cielo rimarrà sereno o comunque poco nuvoloso, ma le temperature sono destinate ad abbassarsi ulteriormente. Fino a sabato infatti, la minima dovrebbe essere di - 4 gradi in città mentre la massima difficilmente supererà i 6 gradi. Situazione ovviamente ancora più evidente in montagna: basta pensare che qualche giorno fa a Pragelato il termometro ha toccato i -15°. Poche speranze però di rivedere la neve, sia in città che in montagna. Almeno nell’immediato non sono previste precipitazioni in grado di portare fiocchi a Torino e sulle piste da sci. Obbligatorio però munirsi di sciarpe e cappelli, il grande freddo sta arrivando.