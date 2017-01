Beccata a rubare all’Oviesse, aggredisce guardia giurata e direttore: nei guai una donna di 35 anni

TORINO - E’ entrata nel camerino dell’Oviesse di corso Francia con quattro capi d’abbigliamento ed è uscita dallo stesso senza nulla in mano, dirigendosi verso l’uscita senza acquisti: un piano quasi perfetto quello organizzato da una donna di 35 anni, ma rovinato da un’attenta guardia giurata. Quando la donna ha passato le barriere antitaccheggio senza farle suonare, la guardia l’ha fermata per un controllo. La ladra ha quindi ammesso di aver rubato quattro capi, dopo aver rimosso le etichette. Quando tutto sembrava essersi risolto, alla notizia dell’arrivo della polizia, la donna è andata in escandescenze e ha aggredito la guardia giurata e il direttore dell’esercizio commerciale. Gli agenti del Commissariato San Donato, prontamente intervenuti, l’hanno arrestata per rapina impropria.