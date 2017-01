Torna Just The Woman I Am, il 5 marzo si corre per sostenere la ricerca sul cancro

TORINO - Torna a Torino la Just The Woman I Am, la corsa/camminata non competitiva che sostiene la ricerca sul cancro organizzata dal sistema Universitario torinese. L’appuntamento è per domenica 5 marzo 2017, il ritrovo è fissato in piazza San Carlo alle ore 16:00. Si tratta di un evento giunto ormai alla quarta edizione, capace di riscuotere successo e grande risonanza in tutto il territorio piemontese e nazionale.

Iscrizioni aperte, si mira alle 20.000 presenze

Nel 2016 i partecipanti alla corsa sono stati 11.600, mentre i passaggi durante tutta la giornata addirittura 60.000. Un numero altissimo, destinato a crescere ulteriormente quest’anno con il prestigioso obiettivo di 20.000 iscrizioni. Chi si iscriverà entro il 19 febbraio avrà anche la possibilità di personalizzare il pettorale con un nickname a scelta. Ulteriori informazioni e iscrizioni sul sito www.torinodonna.it. Anche quest’anno inoltre si avrà la possibilità di iscrivere il proprio team alla corsa e di personalizzare il retro della maglietta con un logo a un colore (bianco) e a cura di Torino Donna, a fronte di un minimo di 20 iscrizioni, senza costi aggiuntivi.

Non solo corsa, tante le iniziative in programma

Ancora una volta quindi lo sport universitario si pone in prima linea con lo scopo di comunicare i propri valori e di sensibilizzare l’opinione pubblica. E’ importante ricordare che Just The Woman I Am non è solamente una corsa, ma un programma fitto di iniziative (non solo sportive) verranno proposte in piazza. Animeranno la giornata lezioni aperte, fitness e danze, verrà allestita un’area stand dedicata alle associazioni femminili che vorranno partecipare e alla ricerca universitaria, sarà inoltre attiva sulla piazza un’area radio e DJ/set e una dedicata ai più piccoli. L’invito è quindi quello di partecipare in massa, l’appuntamento è fissato per il 5 marzo. Non prendete impegni.