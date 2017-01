Offerte di lavoro, Eataly cerca personale: «Siamo alla ricerca di nuove persone...»

TORINO - A pochi giorni dal decimo compleanno, Eataly continua la sua espansione in Italia e nel mondo. Tanti i progetti dell’azienda per il 2017, che proprio ieri ha aperto a Trieste un nuovo punto vendita capace di creare 85 nuovi posti di lavoro. Ed è proprio a proposito in merito alle nuove posizioni lavorative che Oscar Farinetti in persona ha lanciato un annuncio sulle pagine del Corriere della Sera. Il patron dell’azienda dedicata al cibo made in Italy ha ammesso: «Siamo sempre alla ricerca di nuove persone che possano aiutare Eataly a migliorare».

Le posizioni aperte da Eataly

Quali figure professionali cerca quindi Eataly? Le posizioni aperte sono molte e svariate. In tal senso, la campagna «Born to be Eatalian» ne è la prova: dai responsabili delle vendite del mercato ai capi del negozio, passando per i responsabili per la ristorazione, le opzioni non mancano di certo. Uno dei requisiti fondamentali è la laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, oltre a una buona conoscenza dell’inglese e alla disponibilità a muoversi in Italia e all’estero. Le offerte non sono però finite qui: tra le figure professionali più richieste spiccano senza dubbio le persone con capacità artigianali come cuochi, sottocuochi, macellai, addetti ai salumi, addetti ai formaggi e panettieri. Insomma, quelle professioni sempre più «di nicchia». Coloro che ritengono di possedere i requisiti indicati, sono pregati di andare sul sito www.eataly.it e cliccare su «Lavora con noi» .

Farinetti: «Creati oltre 5000 posti di lavoro in 10 anni»

Farinetti rivendica con orgoglio gli oltre 5000 posti creati in 10 anni, di cui la metà solamente in Italia, ma non solo: «Oltre alle persone assunte dobbiamo aggiungere svariate centinaia di occupati indiretti nelle moltissime aziende artigiane che producono alta qualità sia per il mercato italiano che per le esportazioni di eccellenze agroalimentari vendute nei nostri Eataly in giro per il mondo». Per celebrare questo traguardo e i 10 anni di vita, il 27 gennaio verrà organizzata una grandissima festa a ingresso libero.