Dalle regge d'Italia, la storia della dinastia Sabauda in mostra a Venaria

VENARIA - In occasione del 10° anniversario della sua apertura, la Venaria Reale prosegue il racconto, iniziato nel 2007 con l'esposizione inaugurale, dedicato alla storia della dinastia sabauda.



La storia continua

Il percorso dell’esposizione si pone come la continuazione naturale della mostra di apertura del 2007 (la quale illustrava la storia sabauda dal '500 fino alle prime vicende del ramo dei Savoia-Carignano) andando a raccontare la dinastia nel periodo compreso tra il 1860 e il 1920. Attraverso le oltre 100 opere esposte, tra cui il trono dei re d'Italia, e gli altrettanti documenti verrà illustrato il ruolo rivestito dai Savoia nella storia della nostra nazione.



Biglietti e orari di visita

La mostra dedicata alla storia della dinastia Sabauda, esposta nelle sale delle arti della Reggia di Venaria, è visitabile dal martedì al venerdi dalle ore 9 alle 17 e sabato, domenica e durante i giorni festivi dalle ore 9 alle 18.30. I ticket per poter assistere all'esposizione sono acquistabili sia online che presso le biglietterie della Reggia di Venaria e vanno da un prezzo minimo di 12€, per la singola mostra, fino a un massimo di 25€ per il pacchetto "Tutto in una Reggia".