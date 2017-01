Il padre dello «spacciatore di merendine» contro la punizione data dalla scuola

TORINO - Non è stata ancora scritta la parola «fine» nella vicenda del ragazzino che vendeva a prezzi ribassati le merendine a scuola. Oltre le due settimane di sospensione, la scuola ha deciso che lo studente dovrà lavorare con l’associazione «Terza Settimana» consegnando frutta e verdura, donata dal Centro Agro Alimentare di Grugliasco, a persone in difficoltà. Una decisione messa nero su bianco in una circolare dell’istituto Pininfarina di Moncalieri a cui il padre si è già detto pronto a ribellarsi. «Mio figlio non andrà da nessuna parte», ha commentato il genitore appresa la notizia. La motivazione? Per il padre dello studente, protagonista di un servizio del programma televisivo Le Iene, è giusta la sospensione, ma non la punizione supplementare che non è stata concordata con lui.

«Mio figlio resta a casa»

Sui quindici giorni lontani da scuola il padre dello «spacciatore di merendine» è d’accordo. Non sul resto: e difatti ha già detto che suo figlio rimarrà a casa e non andrà a consegnare frutta e verdura. «Continuo anche a chiedermi cos’abbia fatto mio figlio di così grave. Non è mica un bullo, non ha mai picchiato compagni o insegnanti. Ha solo fatto risparmiare qualche soldi ai compagni di scuola, anche se ci ha guadagnato».