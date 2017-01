Meningite, ancora un caso nel torinese: donna di 72 anni ricoverata in ospedale

CHIVASSO - Ancora due casi di meningite in Piemonte, il quinto e il sesto in questi primi giorni del 2017. Nella giornata di ieri, una donna di 72 anni è stata ricoverata all’ospedale di Chivasso perché colpita da meningite. Attualmente l’anziana è sottoposta a terapia e le sue condizioni risultano stabili ma sotto costante osservazione. Situazione simile a Vercelli, dove una donna si è recata all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli perché colpita da meningite. I medici non hanno dubbi: «Si tratta di pneumococco, una forma batterica non contagiosa».

La Regione: "Nessun allarme"

Si tratta pertanto di un tipo di meningite non letale, a differenza di quella da meningococco, costata la vita a Vittorio Bonetto, 25enne di Valperga. Le persone entrate in contatto con la donna di 72 anni ricoverata a Chivasso non sono quindi state sottoposte a profilassi antibiotica, essendo l’infezione non contagiosa. Dei sei casi verificatisi nel 2017, quattro sono stati di meningite da pneumococco (gli altri due a Ciriè e Casale), uno di meningococco e uno di meningite C, quella che ha colpito il bambino di 10 anni ricoverato al Regina Margherita. In quest’ultimo caso vi sono buone notizie: il piccolo è considerato fuori pericolo. Rimane valido quindi l’appello della Regione Piemonte: «Nessun allarme, la situazione rimane sotto controllo».

