Blitz al distributore di via Veronese, fermato latitante prima della fuga da Torino

TORINO - Stava per fuggire, ma la Squadra Mobile della polizia di Stato lo ha bloccato e arrestato prima che riuscisse nel suo intento. E’ stato rintracciato in tempo Salvatore Trimboli, argentino classe 1959, residente ad Alessandria ma domiciliato a Torino, condannato pochi giorni fa in Cassazione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e da allora irrintracciabile. Dovrà ora scontare quasi 9 anni e mezzi di carcere.

Fermato in via Paolo Veronese

Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi di un distributore di carburante in via Paolo Veronese in seguito a una mirata attività info-investigativa. Si trovava in auto e alla vista della polizia ha tentato di ingranare la retromarcia per guadagnare la fuga ma il suo tentativo è stato subito vanificato dal personale della Squadra Mobile, al quale poi ha ammesso di essere a conoscenza del provvedimento restrittivo a suo carico, e di volersi sottrarre all’esecuzione.

La fuga da casa e il soggiorno da una conoscente

La condanna definitiva è stata pronunciata il 17 gennaio e lui, temendo l’esito, aveva deciso di allontanarsi dai suoi domicili ed aveva dimorato presso una sua conoscente, originaria di Palermo, pregiudicata, portando con sé anche una valigia con gli effetti personali necessari per una lunga permanenza lontano da casa.