Sfruttamento e prostituzione, chiusi 47 centri massaggio cinesi: blitz in tutta Torino

TORINO - Quarantasette centri massaggio cinesi chiusi: è questo l’esito del blitz scattato questa mattina in tutta la città di Torino che ha visto impegnate in massa le forze dell’ordine in più punti del territorio. Induzione alla prostituzione e favoreggiamento: sono queste le accuse per i titolari dei centri massaggio, a cui sono stati notificati gli avvisi di garanzia. Alcune perquisizioni sono attualmente in corso, mentre i sigilli vengono posti ai locali che portavano avanti un’attività non proprio legale, anzi.

I clienti incastrano i titolari: decisive le testimonianze

L’operazione coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Borgia non è altro che il frutto dell’indagine, durata quasi due anni, sui centri massaggio torinesi e della prima cintura. Decine i clienti sentiti dagli inquirenti: molti, messi sotto pressione, hanno confermato gli episodi di prostituzione verificatisi all’interno dei locali. Oltre alle accuse di induzione e favoreggiamento alla prostituzione, potrebbero poi aumentare i reati imputabili ai titolari dei centri, che dovranno fare i conti con i reati di natura amministrativa e fiscale. Ci vorrà tempo, ma quella di stamattina rimane comunque un’operazione unica e importante, che potrebbe fare da traino a operazioni analoghe in tutta Italia.