Tavolette di hashish vendute a un ragazzino minorenne: pusher beccati a Porta Palazzo

TORINO - Continua senza sosta la lotta allo spaccio condotta dalle forze dell’ordine nella zona di Porta Palazzo. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato tre persone: si tratta di due cittadini marocchini di 37 e 40 anni e di un ragazzo italiano minorenne. Per tutti l’accusa è quella di spaccio.

L'arresto dei tre spacciatori e la perquisizione in casa

Gli agenti li hanno visti confabulare all’altezza del mercato dei contadini e per questo motivo hanno deciso di seguirli: giunti in via Priocca, il 37enne ha consegnato al suo connazionale un pacchetto finito successivamente nelle mani del giovane italiano. A quel punto i due stranieri si sono allontanati in direzione corso XI Febbraio. Il minorenne è stato fermato e trovato in possesso di una tavoletta d’hashish del peso di 100 grammi e di altri tre pezzi dello stesso stupefacente. Il quarantenne marocchino aveva con sé 750 euro, mentre il connazionale uno smartphone Samsung S6 Edge rubato lo scorso novembre a una donna, alla quale è stato poi restituito. A casa del 37enne, in via Salle, i poliziotti hanno rinvenuto altre 10 tavolette di hashish, per il peso complessivo vicino al chilogrammo.