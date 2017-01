Pusher armato spaccia la droga in pantofole: perquisizione in un appartamento di San Salvario

TORINO - Spacciava la droga sotto casa, in ciabatte. Un dettaglio che gli è costato caro quando ha tentato la fuga, braccato dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza: un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato in via Berthollet, nel cuore di San Salvario. Durante la stessa operazione i poliziotti hanno anche arrestato una donna e denunciato una ragazza di 25 anni.

L'arresto nonostante la tentata fuga in ciabatte

Il pusher in pantofole è stato visto uscire dal suo appartamento di via Berthollet per spacciare droga. Quando gli agenti l’hanno fermato, ha tentato inutilmente la fuga. Nelle tasche sono stati trovati 115 euro e 25 grammi di hashsish. Ai poliziotti è bastato salire nell’appartamento insieme alle unità cinofile per trovare oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente, un coltello a serramanico e 650 euro in contanti nascosti dietro il divano. All’interno dell’alloggio gli operatori hanno provveduto all’identificazione delle due donne marocchine. Una ventottenne è stata arrestata per possesso di sostanza stupefacente avendo precedenti delle stessa fattispecie e domiciliata proprio in quell’appartamento, e una venticinquenne è stata denunciata per il medesimo titolo di reato.