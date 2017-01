Vetro in frantumi nella notte, colpo da decine di migliaia di euro all’Apple Store

TORINO - Nottata tutt’altro che tranquilla in via Roma. Una banda ha sfondato una delle vetrate dell’Apple Store utilizzando una Bmw di colore bianco come ariete e, una volta all’interno, ha rubato decine di cellulari esposti. Il tonfo ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine quando l’orologio segnava le tre di notte: sul posto, nella zona pedonale tra piazza Castello e da piazza San Carlo, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Carlo, ma i ladri si erano già dileguati a bordo della stessa vettura utilizzata per infrangere la vetrata.

Telo nero e lavori in corso all’Apple Store

Per tutta la mattinata diversi operai hanno lavorato all’Apple Store dopo aver transennata l’area sotto i portici di via Roma. La vetrata in frantumi è stata tolta e sarà sostituita nel più breve tempo possibile. Non è invece ancora stata fatta una stima dei danni ma comunque si parla di decine di migliaia di euro.

L’ultima spaccata nel marzo del 2013

Aperto nell’ottobre del 2012, l’Apple Store di via Roma ha da subito attirato i ladri e gli esperti di spaccate. Solo due mesi dopo era stato svaligiato, con i malviventi entrati direttamente dalla porta principale, semplicemente forzandola e sbloccando l’apertura a pavimento. Vetro in frantumi nel marzo del 2013 con un colpo messo a segno dal valore di oltre 50mila euro. Anche in questo caso l’auto, usata poi per fuggire, era stata utilizzata prima come ariete.