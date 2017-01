«Papà dammi i soldi o ti taglio la gola», continue minacce in provincia: scatta l’arresto

TORINO - «Se non mi dai i soldi ti taglio la gola». Questa è la minaccia che Oscar R., 29 anni residente a San Mauro, ha più volte fatto al padre da marzo a dicembre 2016 per avere denaro da spendere. All’ennesima minaccia di morte però il genitore si è ribellato e si è rivolto ai carabinieri di Chieri a cui ha raccontato che il figlio, nell’ultimo raptus, aveva anche afferrato un coltello e simulato il gesto di tagliare la gola.

Figlio in manette per lesioni ed estorsione

Dopo la querela i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al ventinovenne per i reati di estorsione e lesioni personali. Da quanto raccontato i ragazzo minacciava quotidinamente di morte il padre, accompagnando il tutto da continue richieste di denaro finalizzate per lo più ad acquistare droga.