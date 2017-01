Terremoto Centro Italia, il Piemonte a fianco delle zone colpite dal maltempo e dal sisma

TORINO - Il Piemonte scende in campo per aiutare le persone colpite dal terribile terremoto che ha colpito in queste ultime ore il Centro Italia. Due squadre di volontari della Protezione Civile piemontesi sono state attivate, su richiesta del Dipartimento, a sostegno delle comunità colpite dall'emergenza neve e dal sisma.

Le squadre piemontesi inviate nel Centro Italia

L'operato degli uomini della Protezione Civile non conosce limiti: volontari e funzionari sono già al campo Savelli di Norcia dal 5 novembre, mentre una squadra di 8 volontari provenienti da Verbania è operativa a Montereale (provincia dell'Aquila) con un mezzo pesante con lama spartineve e una minipala. Da Biella, Alessandria e Novara, una squadra di otto persone si sta dirigendo a Tolentino (provincia di Macerata) con due minipale con fresa, un autocarro con lame spartineve e due piccole frese preposte alla pulizia del marciapiedi, oltre a un mezzo cingolato idoneo a percorrere ogni tipo di terreno. L'arrivo è previsto nelle prossime ore. I volontari sono stati pubblicamente ringraziati da Sergio Chiamparino, governatore della Regione Piemonte.