Hotel travolto dalla neve, tecnici del Soccorso Alpino piemontese si uniscono alle ricerche

TORINO - Sono partiti alle 5 del mattino di ieri, con il chiaro obiettivo di dare un aiuto concreto e salvare la vita delle persone intrappolate sotto la neve: sono 23 gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese operativi a Farindola (Pescara) presso l’Hotel Rigopiano, travolto da una valaga di neve che si è staccata dai pendii superiori a causa delle scosse sismiche. La squadra è stata composta dopo che dal Coordinamento Nazionale della Protezione Civile era giunta la richiesta di rinforzi. I soccorritori lavorano giorno e notte in condizioni disperate, scavando ovunque in una disperata corsa contro il tempo per trovare eventuali superstiti.

Si scava giorno e notte, ma dall'hotel nessuna risposta

I tecnici, provenienti dalle Delegazioni Canavesana, Cuneo, Mondovì, Ossola, Valsusa e Valsangone (oltre a due speleologi), sono partiti con l’obiettivo di dare il cambio agli operatori del Centro Italia che avevano iniziato le ricerche già la notte scorsa. Al momento le condizioni climatiche sono migliorate poiché ha smesso di nevicare, ma le temperature salite al di sopra degli 0 gradi centigradi hanno provocato un appesantimento della neve che rende più difficoltose le operazioni. I tecnici piemontesi sono dotati di attrezzatura scialpinistica completa, tenda, sacco a pelo e viveri per 3 giorni in modo da potersi spostare in autonomia in montagna anche su terreni non serviti da strade carrozzabili.