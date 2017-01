Decide di ospitare una senzatetto, lei lo aggredisce con una sedia e lo deruba

TORINO - Disavventura davvero incredibile per un uomo di 60 anni, che qualche settimana fa aveva deciso di ospitare nella propria abitazione una ragazza di 26 anni senza fissa dimora. La ragazza, dopo aver avuto una discussione con il benefattore, l’ha infatti aggredito e derubato, prima di svanire nel nulla. Domenica scorsa però l’uomo l’ha incontrata per caso a Porta Nuova e l’ha segnalata agli agenti della Polfer che l’hanno fermata e denunciata per furto aggravato, lesioni e minacce.

L'aggressione e il furto

La giovane donna, ospitata per qualche tempo dal 60enne, a seguito di una discussione l’ha colpito con una sedia e afferrato ripetutamente per il collo. Nel giorno di Santo Stefano, quando l’uomo si trovava fuori casa, la 26enne si è introdotta nell’abitazione e gli ha portato via 450 euro in contanti e il bancomat, con il quale ha prelevato altri 800 euro. Dopodiché si è volatilizzata nel nulla.

L'incontro a Porta Nuova

Domenica scorsa, intorno alle 5 del pomeriggio, il malcapitato l’ha riconosciuta per caso, all’interno del Mc Donald’s della stazione di Porta Nuova: gli agenti Polfer del settore operativo si sono diretti immediatamente nell’esercizio commerciale per fermare la giovane donna. Dopo i primi accertamenti, la ragazza è stata denunciata e ora la sua posizione al vaglio dell’autorità giudiziaria.