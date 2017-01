Grossa buca in corso Grosseto, pericolo per automobilisti e motociclisti

TORINO - Una piccola voragine in mezzo alla strada, una grossa buca pericolosa per gli automobilisti e soprattutto per i motociclisti: sono tante le persone che nelle ultime settimane hanno bucato le ruote delle proprie vetture e rischiato di farsi male in uno dei tratti più trafficati della città. Dove ci troviamo? In corso Grosseto, all’uscita della tangenziale in direzione piazza Rebaudengo. L’ultimo episodio è capitato proprio questa mattina a un nostro lettore, che ci ha rimesso due ruote della propria automobile. La buca, lunga circa mezzo metro e larga 20 centimetri circa, è poco visibile e pertanto pericolosa soprattutto se dovesse passarci sopra uno scooter o una moto. Sperando che qualcuno intervenga il più presto possibile, vi invitiamo a prestare la massima attenzione.

Sono tanti gli automobilisti incappati in un incidente a causa della buca (© )