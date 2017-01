Sciopero mezzi pubblici di lunedì 23 gennaio, spente le telecamere della Ztl Centrale

TORINO - In vista dello sciopero del trasporto pubblico di 24 ore previsto nella giornata di lunedì 23 gennaio, il Comune di Torino ha deciso di spegnere le telecamere della Ztl Centrale che sono attive tutti i giorni dalle 7:30 alle 10:30. Questo permetterà così a chi si sposta nelle vie centrali della città di poter sopperire all’assenza dei bus, tram e metropolitana.

Divieto di accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici

Se la Zona a Traffico Limitato Centrale sarà inattiva, lo stesso discorso non vale, come di consueto, per le vie e le corsie riservate al trasporto pubblico, per le zone pedonali e per le Ztl dell’Area Romana e quella del Valentino. In queste zone vale il divieto di accesso limitato per le autovetture.

Gli orari dello sciopero in città

Lo sciopero, il secondo indetto nel solo mese di gennaio, durerà 24 ore nonostante siano garantite le fasce protette (dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 12 alle 15). Alla giornata di proteste hanno aderito praticamente tutte le sigle sindacali, anche se per motivi differenti. Cgil, Cisl e Uil sono in agitazione contro Gtt e per le promesse elettorali non mantenute, mentre Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Fast Confsal protestano a causa del decadimento del servizio offerto e il blocco delle assunzioni.