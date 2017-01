Giovane di 21 anni finisce nel fiume stura con l’auto, salvato dai vigili del fuoco

TORINO - Un ragazzo di 21 anni ha rischiato la vita nella tarda serata di ieri, ma il pronto intervento di vigili del fuoco e Croce Rossa ha evitato il dramma. Con la sua auto - una Fiat Grande Punto - il giovane ha sradicato alcuni alberi in corso Vercelli, vicino al campo nomadi di via Germagnano, ed è finito nel fiume Stura. Ancora sconosciute le cause, ma pare che stesse viaggiando ad alta velocità quando la vettura ha oltrepassato il marciapiede.

Codice giallo al San Giovanni Bosco

Una volta recuperato il ventunenne dalle acque dello Stura, un’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco in codice giallo. Le sue condizioni non sono sembrate troppo preoccupanti. Sul posto hanno transennato l’area gli agenti di polizia e la municipale, gli stessi che cercheranno di capire cosa sia successo e i perché.