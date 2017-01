Torna il blocco della circolazione delle auto, domenica fermi i diesel Euro 3

TORINO - La qualità dell’aria è tornata sopra i livelli di allarme e domenica (22 gennaio) torna il blocco della circolazione per le auto fino alle diesel Euro 3. Il provvedimento è stato già reso ufficiale dell’amministrazione dopo che l’Arpa ha pubblicato le previsioni per i prossimi giorni in cui il valore delle polveri sottili sarà sempre superiore ai 50 microgrammi per metro cubo.

I dettagli del blocco

E’ scattato l’allarme 1 visto lo sforamento per sette giorni consecutivi. Per questo motivo non potranno circolare i veicoli privati diesel fino all’Euro 3 e quelli a benzina, gpl e metano precedenti all’Euro 1 dalle ore 8 alle 19 se adibiti al trasporto di persone, dalle ore 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 se adibiti al trasporto merci.