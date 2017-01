Blitz contro i «pusher della movida»: controllavano tutta San Salvario, droga nascosta ovunque

TORINO - Controllavano tutta la zona di San Salvario, rifornendo di droga la zona della movida. I carabinieri della compagnia San Carlo hanno condotto un’operazione sul territorio che ha permesso di sgominare l’organizzazione di spacciatori capace di ottenere il monopolio dello spaccio di cocaina ed eroina tra via Berthollet, via Baretti e via Belfiore. Tredici le persone finite in manette: si tratta di cittadini africani, di età compresa tra i 22 e i 35 anni.

Nove microblitz per fermare i pusher

I pusher si disponevano a ventaglio per evitare di essere sorpresi. La droga veniva ordinata al telefono, con sms o whatsapp. I «commessi viaggiatori» ricevevano gli ordini e si presentavano ai clienti, quasi tutti studenti italiani, con il quantitativo di sostanza stupefacente richiesta. I carabinieri, dopo un lungo servizio d’osservazione per decifrare le tecniche di spaccio, spostamento e stoccaggio della droga, li hanno sorpresi con 9 microblitz, arrestandoli uno o due alla volta. Al momento del fermo, i pusher hanno ingoiato gli ovuli in loro possesso ma nonostante tutto i militari sono riusciti a sequestrare un centinaio di dosi tra cocaina ed eroina.

Droga nascosta ovunque nel quartiere

Sequestrati inoltre i telefoni cellulari degli spacciatori, con i relativi numeri di telefono degli acquirenti. La maggior parte dei clienti contattava direttamente pusher con chiamate o sms che gli investigatori stanno analizzando. Le dosi di droga erano nascoste ovunque: tra i vasi in strada, in mezzo alle auto in sosta nei cassonetti dei rifiuti. Decisivo il contributo dei residenti, che hanno segnalato ai carabinieri i «depositi» utilizzati dagli spacciatori. Ogni nascondiglio veniva concordato al telefono con il cliente, che depositava i soldi e prelevava la droga richiesta.